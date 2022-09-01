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51 минуту назад

В «Динамо» сообщили о срыве трансфера игрока сборной России в «Челси»

Lenta.ru

Полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян продолжит карьеру в московском клубе. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

В «Динамо» сообщили о срыве трансфера игрока сборной России в «Челси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В столичной команде подчеркнули, что вели с лондонским «Челси» предметные переговоры по поводу трансфера игрока, которые сорвались.

«По ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным», — говорится в сообщении.

«Динамо» и «Челси» согласовали трансфер Захаряна

В «Динамо» добавили, что открыты к предложениям по поводу перехода Захаряна. Однако на данный момент он остается игроком бело-голубых.

Ранее в четверг, 1 сентября, появилась информация, что переход Захаряна не состоится из-за санкций, введенных Великобританией в отношении России. Любые попытки «Челси» оплатить трансфер игрока будут заблокированы.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист отметился одним забитым мячом в пяти встречах. Хавбек также принял участие в четырех матчах сборной России.

Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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