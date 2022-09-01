Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
38 минут назад

Французский новичок "Торпедо" объяснил свой переезд в Россию

Газета.Ru

Французский защитник Дамьен Ле Таллек рассказал, почему принял решение вернуться в российский чемпионат после долгой паузы.

Французский новичок "Торпедо" объяснил свой переезд в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я всегда смотрел матчи РПЛ, пристально следил. Знаю, что многие игроки уехали из России, но РПЛ всегда будет хорошей лигой. Тут крутые фанаты, большие города, хорошие стадионы и инфраструктура. Всегда здорово играть в России. У каждого свое мнение и личная жизнь. Мне нравится Россия, нравится находиться здесь. Поэтому я захотел вернуться», — приводит слова Ле Таллека «Чемпионат».

Ле Таллек родился во Франции и выступал за юношеские и молодежные команды этой страны. Осенью 2020 года он получил российское гражданство.

Француз с российским паспортом уже ранее выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за саранскую «Мордовию» в сезоне 2014/15. Также Ле Таллек известен по выступлениям за «Монпелье», «Црвену Звезду», «Говерлу» и «Нант». Последним клубом 32-летнего игрока был греческий АЕК.

После 7 туров РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. «Автозаводцы» набрали всего одно очко. Столько же у идущего последним «Урала». Ле Таллек уже дебютировал за москвичей в Кубке России против ЦСКА.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» Илья Кутепов пошел на понижение зарплаты в 10 раз ради перехода в «Торпедо».

Футбол,Илья Кутепов,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители