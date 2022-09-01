Французский новичок "Торпедо" объяснил свой переезд в Россию

Французский защитник Дамьен Ле Таллек рассказал, почему принял решение вернуться в российский чемпионат после долгой паузы.

«Я всегда смотрел матчи РПЛ, пристально следил. Знаю, что многие игроки уехали из России, но РПЛ всегда будет хорошей лигой. Тут крутые фанаты, большие города, хорошие стадионы и инфраструктура. Всегда здорово играть в России. У каждого свое мнение и личная жизнь. Мне нравится Россия, нравится находиться здесь. Поэтому я захотел вернуться», — приводит слова Ле Таллека «Чемпионат».

Ле Таллек родился во Франции и выступал за юношеские и молодежные команды этой страны. Осенью 2020 года он получил российское гражданство.

Француз с российским паспортом уже ранее выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за саранскую «Мордовию» в сезоне 2014/15. Также Ле Таллек известен по выступлениям за «Монпелье», «Црвену Звезду», «Говерлу» и «Нант». Последним клубом 32-летнего игрока был греческий АЕК.

После 7 туров РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. «Автозаводцы» набрали всего одно очко. Столько же у идущего последним «Урала». Ле Таллек уже дебютировал за москвичей в Кубке России против ЦСКА.