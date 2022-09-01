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2 часа назад

Колосков раскритиковал «Химки» за частую смену тренеров

Газета.Ru

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал полнейшей вакханалией произошедшую в «Химках» очередную смену тренера.

Колосков раскритиковал «Химки» за частую смену тренеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посмотрите, сколько за пять лет там менялось тренеров: Юран — трижды, Черевченко — дважды. Понятно, что основания для увольнения Писарева были: четыре игры — ни одной победы. Но дело не в Писареве. Дело в людях, которые определяют тренера, — вот с чего надо начинать. Там какая-то вакханалия полнейшая, ни в одной команде такого нет, как в «Химках». Ни в одном действии руководства «Химок» нет никакой логики», — передает слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что вчера стало известно о прекращении сотрудничества Писарева с «Химками». Он возглавил команду 10 августа, сменив на этом посту Сергея Юрана.

Под его руководством команда потерпела четыре подряд поражения: три в Российской премьер-лиге (РПЛ) и одно в Кубке России с общим счетом 2:12.

Вчера химчане уступили «Краснодару» в Кубке России 0:2.

Ранее Александр Мостовой заявил, что в «Химках» изначально никто не рассчитывал на Николая Писарева.

Футбол,Сергей Юран,Александр Мостовой,Николай Писарев,Вячеслав Колосков,РФС,
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