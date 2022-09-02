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58 минут назад

Роналду впервые за 17 лет не забил в 5 стартовых матчах чемпионата. В сезоне-2005/06 была серия из 7 игр без голов

Sports.ruиещё 1

Криштиану Роналду впервые с сезона-2005/06 не забивает в 5 стартовых матчах чемпионата.

Роналду поставил антирекорд
Фото: Sports.ruSports.ru

Вчера португалец вышел на замену в матче 5-го тура АПЛ против «Лестера» (1:0) и не отметился результативными действиями. Таким образом, Роналду не сумел забить ни в одном из пяти стартовых матчей чемпионата Англии.

Отметим, что в сумме за пять матчей этого розыгрыша АПЛ форвард провел на поле 175 минут.

Такое с Роналду случилось впервые с сезона-2005/06. Тогда безголевая серия Криштиану растянулась на семь стартовых матчей чемпионата Англии – он не забивал с августа по октябрь 2005 года и отличился в игре против «Мидлсбро» (1:4).

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Арсеналом», который выиграл все пять матчей на старте АПЛ.

Полную статистику 37-летнего форварда можно изучить здесь.

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