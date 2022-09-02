Кержаков посетовал на отсутствие предложений о работе в РПЛ и Первой лиге

Бывший главный тренер "Пари Нижний Новгород" Александр Кержаков рассказал, что пока так и не смог найти себе новый клуб.
"Что насчет моего будущего? На данный момент у меня нет никаких предложений. Уже много раз говорил, что готов рассматривать не только РПЛ, но и команды Первой Лиги, но пока ничего нет", — заявил Кержаков "Матч ТВ".
Об уходе Кержакова из "Пари НН" стало известно в середине июня. "Нижний Новгород" под руководством Кержакова в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) занял 11-е место. Таким образом, команда Кержакова избежала попадания в зону стыковых матчей за право остаться в чемпионате России в первом же сезоне после выхода в высший дивизион страны из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Сменщиком Кержакова в нижегородской команде стал главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года. Ранее стало известно, что лондонский "Челси" побил рекорд межсезонья по сумме, потраченной на новых футболистов, среди клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). "Челси" приобрел игроков на €322 млн. Эта сумма является рекордной в том, что касается трат клубов за одно трансферное окно.