Обамеянг стал игроком «Челси»

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком лондонского "Челси".
Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, контракт с футболистом рассчитан на два года.
"Я действительно счастлив. Для меня большая честь быть частью этой команды, и я не могу дождаться старта здесь. У меня есть кое-какие незаконченные дела с Премьер-лигой, так что приятно вернуться и это действительно волнительно", - приводит слова форварда официальный сайт "синих".
В минувшем сезоне габонец выступал за "Барселону" и провел 24 матча, забив 13 мячей. Также Обамеянг известен по играм за дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Арсенал".