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1 час назад

Официально: Обамеянг стал игроком "Челси"

Советский спорт

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком лондонского "Челси".

Обамеянг стал игроком «Челси»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, контракт с футболистом рассчитан на два года.

"Я действительно счастлив. Для меня большая честь быть частью этой команды, и я не могу дождаться старта здесь. У меня есть кое-какие незаконченные дела с Премьер-лигой, так что приятно вернуться и это действительно волнительно", - приводит слова форварда официальный сайт "синих".

В минувшем сезоне габонец выступал за "Барселону" и провел 24 матча, забив 13 мячей. Также Обамеянг известен по играм за дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Арсенал".

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