Обамеянг стал игроком «Челси»

"Я действительно счастлив. Для меня большая честь быть частью этой команды, и я не могу дождаться старта здесь. У меня есть кое-какие незаконченные дела с Премьер-лигой, так что приятно вернуться и это действительно волнительно", - приводит слова форварда официальный сайт "синих".