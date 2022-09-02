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41 минуту назад

Команды АПЛ потратили рекордную сумму за летнее трансферное окно

Матч ТВиещё 4

Клубы АПЛ в летнее трансферное окно потратили более 2,1 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,4 млрд евро), что стало новым рекордом, сообщает Sky Sports.

В английском футболе установлен новый рекорд
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году и составлял 1,6 млрд фунтов стерлингов (1,87 млрд евро).

Самой крупной сделкой стало приобретение «Манчестер Юнайтед» бразильского форварда Антони. «МЮ» заплатил «Аяксу» примерно 95 миллионов евро.

Шесть клубов АПЛ, от чемпионов из «Манчестер Сити» до финишировавшего шестым «Манчестер Юнайтед», превысили отметку в 115 миллионов евро.

«Челси» потратил на трансферы более 325 миллионов евро, «Юнайтед» — более 265 миллионов евро. Перед самым закрытием трансферного окна «Челси» подписал контракт с форвардом «Барселоны» Пьером Эмериком Обамеянгом.

«Манчестер Сити» в июле приобрел примерно за 60 миллионов евро у дортмундской «Боруссии» норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

«Ливерпуль» в июле купил у «Бенфики» нападающего Дарвина Нуньеса за 75 миллионов евро, а «Арсенал» — форварда Габриэля Жезуса за 52,2 миллиона евро, ранее выступавшего за «Сити».

«Тоттенхэм» приобрел нападающего Ришарлисона за 58 миллионов евро.

Габриэль Жезус,Манчестер Юнайтед,
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