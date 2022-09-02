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1 час назад

В "Фенербахче" назвали большой ложью слухи о переходе Роналду

Газета.Ru

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб из Стамбула нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В «Фенербахче» отреагировали на слухи о переходе Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это самая большая ложь, которую я слышал в последнее время», — заявил Баки «Спорт-Экспрессу».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что 37-летний форвард может перебраться в чемпионат Турции, отметив, что над трансфером португальца работает «Фенербахче».

Роналду якобы уже согласовал условия личного контракта с клубом. С португальцем лично общался его соотечественник, главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш. Он убедил игрока согласиться на переход.

Стоит отметить, что трансферное окно в Европе закрывается в ночь на 2 сентября, в то время как в Турции оно будет открыто до 8 сентября.

В этом сезоне Роналду лишь один матч провел полностью, а трижды выходил на замену. В СМИ уже продолжительное время появляется информация, что португалец может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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