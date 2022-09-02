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56 минут назад

В Аргентине из-за покушения на вице-президента страны отменили все матчи дня

Sports.ruиещё 1

Такое решение Ассоциация футбола Аргентины приняла после покушения на убийство вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер.

В Аргентине отменили все матчи дня
Фото: Sports.ruSports.ru

«Ассоциация футбола Аргентины выражает сильнейшее осуждение того, что случилось с вице-президентом страны Кристиной Фернандес де Киршнер», – сказано в сообщении AFA.

Покушение на вице-президента было совершено, когда она приветствовала сторонников около своего дома. Судя по видеозаписям инцидента, человек направил пистолет ей в лицо и нажал на курок, однако выстрела не произошло. Нападавший был задержан. Информации о его мотивах нет.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что оружие было заряжено пятью пулями, но дало осечку. Фернандес назвал покушение «самым серьезным инцидентом с момента восстановления демократии» в Аргентине в 1983 году.

69-летняя Кристина Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. Она проходит обвиняемой по делу о коррупции. Как пишет Associated Press, сторонники дежурят у ее дома с тех пор, как на прошлой неделе прокурор запросил для нее 12 лет лишения свободы и пожизненный запрет на занятие государственных постов.

Политик ежедневно, выходя из дома и возвращаясь домой, приветствовала сторонников и раздавала автографы.

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