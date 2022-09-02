"Челси" вернется к переговорам по Захаряну

Лондонский «Челси» не оставит попыток заполучить в свои ряды полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Как утверждает издание Evening Standard, «синие» вернутся в переговорный процесс в январе.

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Стороны достигли договоренности о переходе футболиста за 15 млн евро — именно такая сумма отступных для европейских клубов прописана в контракте Захаряна с «Динамо». Однако позже столичный клуб выступил с заявлением, в котором сообщил: Арсен останется в России из-за технической невозможности осуществить трансфер. Очевидно, причина заключается в санкциях против российских банков — ранее по этой же причине сорвался трансфер в «Динамо» игрока сборной Израиля Эдена Карцева.

«Динамо» подчеркнуло, что остается открытым для предложений, которые бы устроили Захаряна и клуб. Вместе с тем, «Челси» не намерен отказываться от возможности подписать 19-летнего игрока. Ожидается, что лондонцы возобновят переговоры в зимнее трансферное окно. Источник также отмечает, что в «Челси» не рассматривают Захаряна как моментальное усиление для главной команды, однако рассчитывают на него в перспективе.