Мостовой оценил новое прозвище Кокорина в «Арисе»

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на презентацию кипрского «Ариса» российского нападающего Александра Кокорина, где 31-летний форвард был назван «Царем». Такое прозвище носил сам Мостовой во времена выступления в испанском чемпионате.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ерунда и глупость. В российским футболе есть только один «Царь». Ну серьезно, сейчас кого только «Царем» не называют. Эти ребята хотя бы историю почитали, откуда человек пришел. Возможно, это небольшой троллинг. Какой-то кипрский клуб, какой-то Кокорин», — передает слова Мостового Metaratings.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.