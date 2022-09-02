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50 минут назад

Мостовой выразил несогласие с новым прозвищем Кокорина в "Арисе"

Газета.Ruиещё 5

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на презентацию кипрского «Ариса» российского нападающего Александра Кокорина, где 31-летний форвард был назван «Царем». Такое прозвище носил сам Мостовой во времена выступления в испанском чемпионате.

Мостовой оценил новое прозвище Кокорина в «Арисе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ерунда и глупость. В российским футболе есть только один «Царь». Ну серьезно, сейчас кого только «Царем» не называют. Эти ребята хотя бы историю почитали, откуда человек пришел. Возможно, это небольшой троллинг. Какой-то кипрский клуб, какой-то Кокорин», — передает слова Мостового Metaratings.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

«Фиорентина» пыталась расторгнуть контракт с российским футболистом, но было принято решение отправить его в аренду в «Арис».

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