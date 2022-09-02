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1 час назад

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым

Чемпионат.com

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с 21-летним полузащитником Остоном Уруновым. Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон.

«Спартак» расторг контракт с полузащитником
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Желаем Остону удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба московского клуба.

Напомним, Урунов провел за красно-белых девять матчей в 2020 году и забил один гол, а потом на правах аренды выступал за «Уфу». В активе Остона также семь игр и один гол в составе сборной Узбекистана.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Урунов готов пойти на понижение зарплаты ради подписания контракта с подмосковными «Химками». Позже представитель «Уфы», за которую Остон выступал ранее, заявил, что в команде не осталось мест для легионеров.

Футбол,Спартак,
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