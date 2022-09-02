«Спартак» расторг контракт с полузащитником

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с 21-летним полузащитником Остоном Уруновым. Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон.

Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ» БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Желаем Остону удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба московского клуба.

Напомним, Урунов провел за красно-белых девять матчей в 2020 году и забил один гол, а потом на правах аренды выступал за «Уфу». В активе Остона также семь игр и один гол в составе сборной Узбекистана.