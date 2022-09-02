Разорвавший сегодня контракт со "Спартаком" Урунов нашел новый клуб

Расторгнувший сегодня контракт со «Спартаком» узбекский полузащитник Остон Урунов станет игроком «Урала». Об этом рассказал президент команды Григорий Иванов.
«Переговоры мы вели. Так что будем ждать. Я не знаю, в каком состоянии он приедет. Какой срок контракта? На него сначала должен посмотреть тренер. Пока планируем на полтора сезона, если он реально будет играть в составе. Но точно не могу сказать. Мы не знаем, в какой он сейчас форме. Он много не играл, хотя за сборную выступал», — приводит слова Иванова «Рейтинг букмекеров».
В прошлом сезоне Остон Урунов выступал за «Уфу» на правах аренды. Башкирский клуб заплатил за аренду 20-летнего узбека 5,5 млн руб. Заработную плату футболиста в полном объеме также оплачивал уфимский клуб. Всего он провел за красно-белых девять матчей и отметился одним забитым голом.
После аренды узбекский полузащитник вернулся в столичный клуб. «Спартак» приобрел Урунова летом 2020 года за €1 млн.
«Урал» после 7 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает последнее место в турнирной таблице.