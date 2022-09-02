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40 минут назад

Разорвавший сегодня контракт со "Спартаком" Урунов переходит в "Урал"

Газета.Ruиещё 6

Расторгнувший сегодня контракт со «Спартаком» узбекский полузащитник Остон Урунов станет игроком «Урала». Об этом рассказал президент команды Григорий Иванов.

Разорвавший сегодня контракт со "Спартаком" Урунов нашел новый клуб
Фото: Газета.руГазета.ру

«Переговоры мы вели. Так что будем ждать. Я не знаю, в каком состоянии он приедет. Какой срок контракта? На него сначала должен посмотреть тренер. Пока планируем на полтора сезона, если он реально будет играть в составе. Но точно не могу сказать. Мы не знаем, в какой он сейчас форме. Он много не играл, хотя за сборную выступал», — приводит слова Иванова «Рейтинг букмекеров».

В прошлом сезоне Остон Урунов выступал за «Уфу» на правах аренды. Башкирский клуб заплатил за аренду 20-летнего узбека 5,5 млн руб. Заработную плату футболиста в полном объеме также оплачивал уфимский клуб. Всего он провел за красно-белых девять матчей и отметился одним забитым голом.

После аренды узбекский полузащитник вернулся в столичный клуб. «Спартак» приобрел Урунова летом 2020 года за €1 млн.

«Урал» после 7 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает последнее место в турнирной таблице.

Футбол,Остон Урунов,Григорий Иванов,Спартак,
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