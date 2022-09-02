Разорвавший сегодня контракт со "Спартаком" Урунов нашел новый клуб

«Переговоры мы вели. Так что будем ждать. Я не знаю, в каком состоянии он приедет. Какой срок контракта? На него сначала должен посмотреть тренер. Пока планируем на полтора сезона, если он реально будет играть в составе. Но точно не могу сказать. Мы не знаем, в какой он сейчас форме. Он много не играл, хотя за сборную выступал», — приводит слова Иванова «Рейтинг букмекеров».