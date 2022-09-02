Стали известны новые подробности нападения на Погба

Стали известны новые подробности нападения на французского футболиста Поля Погба. Об этом сообщает RMC Sport.

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По информации издания, в ночь на 21 марта Погба получил приглашение на вечеринку от друзей детства. В квартире, куда прибыл футболист, находились вооруженные люди. Злоумышленники потребовали у спортсмена 13 миллионов евро за то, что на протяжении 13 лет они якобы обеспечивали его безопасность. Погба отказался заплатить.

Несмотря на нападение, футболист вовремя прибыл в расположение сборной Франции и внешне не показал, что с ним что-то произошло. 25 марта он вышел на поле в матче против Кот-д′Ивуара.