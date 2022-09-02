"Это не моя тусовка" - Мостового не позвали на матч легенд

«Где-то прошел слух, что я сейчас нахожусь в какой-то непонятной форме, не знаю, откуда это пошло. Поверьте мне, я фору там многим дам, кто выйдет на поле. Я в прекрасной форме. Это не моя тусовка, смысл туда напрашиваться?» – приводит слова Мостового «РБ Спорт».