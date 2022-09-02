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36 минут назад

Мостовой о матче легенд: Не позвали, и мне все равно вообще

Спорт день за днем

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему его не позвали на ответный матч легенд с «Зенитом».

"Это не моя тусовка" - Мостового не позвали на матч легенд
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Где-то прошел слух, что я сейчас нахожусь в какой-то непонятной форме, не знаю, откуда это пошло. Поверьте мне, я фору там многим дам, кто выйдет на поле. Я в прекрасной форме. Это не моя тусовка, смысл туда напрашиваться?» – приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Сегодня, 2 сентября, в Москве состоится ответный матч легенд «Зенита» и «Спартака». Первый ретро-матч прошел в Санкт-Петербурге 8 июля и завершился со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

В составе «Спартака» на поле выйдут Роман Павлюченко, Владимир Быстров, Роман Широков, Егор Титов и другие.

«Зенит» представят Вячеслав Малафеев, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Павел Погребняк и другие экс-игроки сине-бело-голубых.

4 сентября «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет на домашней арене красно-белых и начнется в 20:00.

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