"Это не моя тусовка" - Мостового не позвали на матч легенд

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему его не позвали на ответный матч легенд с «Зенитом».
«Где-то прошел слух, что я сейчас нахожусь в какой-то непонятной форме, не знаю, откуда это пошло. Поверьте мне, я фору там многим дам, кто выйдет на поле. Я в прекрасной форме. Это не моя тусовка, смысл туда напрашиваться?» – приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Сегодня, 2 сентября, в Москве состоится ответный матч легенд «Зенита» и «Спартака». Первый ретро-матч прошел в Санкт-Петербурге 8 июля и завершился со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.
В составе «Спартака» на поле выйдут Роман Павлюченко, Владимир Быстров, Роман Широков, Егор Титов и другие.
«Зенит» представят Вячеслав Малафеев, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Павел Погребняк и другие экс-игроки сине-бело-голубых.
4 сентября «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет на домашней арене красно-белых и начнется в 20:00.