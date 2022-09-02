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31 минуту назад

«Царь в «Арисе»: кипрский клуб поприветствовал Кокорина

Елена Прошина

Футбольный клуб «Арис» из кипрского Лимасола объявил о подписании контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом пишет «Газета.ру».

«Царь в «Арисе»: кипрский клуб поприветствовал Кокорина
Фото: arisfc.comarisfc.com

Как уточняется на официальном сайте клуба, форвард будет выступать под номером 99.

«Царь в «Арисе». «Арис» сообщает о подписании контракта с российским нападающим Александром Кокориным, перешедшим на правах аренды из «Фиорентины». Мы приветствуем Александра Кокорина в нашей команде и желаем ему успехов с «Арисом»!» — говорится в заявлении.

Напомним, в 2021 году Кокорин стал игроком итальянской «Фиорентины», перейдя из московского «Спартака». В прошлом сезоне форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз, однако выдающимся результатом не отличился.

Кокорин перешел в кипрский клуб

В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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