«Царь в «Арисе»: кипрский клуб поприветствовал Кокорина

Футбольный клуб «Арис» из кипрского Лимасола объявил о подписании контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом пишет «Газета.ру».

Фото: arisfc.com arisfc.com

Как уточняется на официальном сайте клуба, форвард будет выступать под номером 99.

«Царь в «Арисе». «Арис» сообщает о подписании контракта с российским нападающим Александром Кокориным, перешедшим на правах аренды из «Фиорентины». Мы приветствуем Александра Кокорина в нашей команде и желаем ему успехов с «Арисом»!» — говорится в заявлении.

Напомним, в 2021 году Кокорин стал игроком итальянской «Фиорентины», перейдя из московского «Спартака». В прошлом сезоне форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз, однако выдающимся результатом не отличился.