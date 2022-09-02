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41 минуту назад

Дзагоев подпишет контракт с «Рубином». Алан уже тренируется с командой

Чемпионат.com

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжит карьеру в «Рубине». 32-летний футболист находится в расположении команды и уже провёл с ней несколько тренировок, информирует пресс-служба казанского клуба в своём телеграм-канале.

Дзагоев нашел себе новый клуб
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА «РУБИНА»ПРЕСС-СЛУЖБА «РУБИНА»

Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Дзагоев станет игроком «Рубина». У Алана были и другие варианты для продолжения карьеры, но он выбрал команду Леонида Слуцкого, с которым знаком по работе в ЦСКА.

32-летний Дзагоев 30 июня 2022 года покинул ЦСКА после окончания своего контракта, растянувшегося более чем на 14 лет. В составе московской команды полузащитник в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. В ЦСКА Дзагоев выиграл 10 трофеев внутри страны.

ФК «Рубин» в семи матчах набрал 12 очков и занимает четвёртую строчку турнирной таблицы Первой лиги сезона-2022/2023.

Футбол,Алан Дзагоев,
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