Два российских игрока попали в топ-5 перспективных футболистов мира

Аналитические компании Instat и CIES опубликовали рейтинги самых перспективных футболистов мира 2003 и 2004 годов рождения.

Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости» Павел Бедняков/РИА «Новости»

В первую категорию попал полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян. Он расположился на 4-й позиции. Выше него оказались только Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии», Джамал Мусиала из «Баварии») и Харви Эллиот из «Ливерпуля».

В текущем сезоне полузащитник провел шесть матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Еще одним россиянином в списке перспективных игроков стал вратарь «Локомотива» Даниил Худяков. Он занял 3-е место в рейтинге молодых футболистов 2004 года рождения. Он уступил только голкиперу «Челси» Габриэлю Слонине и Гави из «Барселоны».