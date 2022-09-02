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2 часа назад

Два российских игрока не старше 20 лет попали в топ-5 перспективных футболистов мира

Газета.Ru

Аналитические компании Instat и CIES опубликовали рейтинги самых перспективных футболистов мира 2003 и 2004 годов рождения.

Два российских игрока попали в топ-5 перспективных футболистов мира
Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости»Павел Бедняков/РИА «Новости»

В первую категорию попал полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян. Он расположился на 4-й позиции. Выше него оказались только Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии», Джамал Мусиала из «Баварии») и Харви Эллиот из «Ливерпуля».

В текущем сезоне полузащитник провел шесть матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Еще одним россиянином в списке перспективных игроков стал вратарь «Локомотива» Даниил Худяков. Он занял 3-е место в рейтинге молодых футболистов 2004 года рождения. Он уступил только голкиперу «Челси» Габриэлю Слонине и Гави из «Барселоны».

Худяков дебютировал за основной состав «железнодорожников» 25 сентября 2021 года, заменив на поле удалившегося Гилерме. В первом же матче россиянин оставил свои ворота в неприкосновенности. В этом же сезоне он провел свой первый матч в еврокубках и Кубке России.

Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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