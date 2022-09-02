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1 час назад

Кокорин дебютировал за кипрский «Арис»

Чемпионат.com

Российский нападающий Александр Кокорин дебютировал за кипрский «Арис» из Лимасолы. Событие случилось на 46-й минуте матча с «Олимпиакосом» из Никосии, который проходит в рамках 2-го тура первого дивизиона страны.

Кокорин дебютировал в кипрском клубе
Фото: ТАССТАСС

Напомним, Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года. Ранее футболист также играл за «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Сочи». В период с 2011 по 2017 год вызывался в сборную России.

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