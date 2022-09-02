"Спартак" обыграл "Зенит" в матче легенд

Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:1 обыграл петербургский "Зенит" в "OLIMBET - Матче легенд". Встреча прошла в пятницу на стадионе "Открытие Банк - Арена" в Москве.

Фото: ТАСС ТАСС

В матче приняли участие бывшие футболисты "Спартака" и "Зенита". Забитыми мячами в составе победителей отметились Роман Павлюченко (27-я минута) и Александр Ширко (63). У "Зенита" гол забил Игорь Денисов (5).

Видео дня

Прощальный матч в составе "Спартака" провели вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко. Голкипер завершил профессиональную карьеру в ноябре 2021 года, защитник - в январе 2022 года.

Матч был посвящен памяти бывшего главного тренера "Спартака" и сборной России Георгия Ярцева, который умер 15 июля в возрасте 74 лет. Участники встречи вышли на игру в майках с его изображением. 8 июля он был помощником экс-наставника красно-белых Олега Романцева в первом матче легенд.