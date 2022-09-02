"Спартак" обыграл "Зенит" в матче легенд

Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:1 обыграл петербургский "Зенит" в "OLIMBET - Матче легенд". Встреча прошла в пятницу на стадионе "Открытие Банк - Арена" в Москве.
В матче приняли участие бывшие футболисты "Спартака" и "Зенита". Забитыми мячами в составе победителей отметились Роман Павлюченко (27-я минута) и Александр Ширко (63). У "Зенита" гол забил Игорь Денисов (5).
За "Спартак" сыграли Александр Филимонов, Артем Ребров, Дмитрий Хлестов, Виктор Онопко, Константин Головской, Андрей Ещенко, Александр Самедов, Алексей Мелешин, Андрей Коновалов, Денис Бояринцев, Александр Павленко, Андрей Тихонов, Егор Титов, Владимир Джубанов, Александр Ширко, Роман Павлюченко, Никита Баженов. У "Зенита" в матче приняли участие Вячеслав Малафеев, Юрий Окрошидзе, Александр Анюков, Валерий Цветков, Константин Лобов, Константин Зырянов, Константин Коноплев, Анатолий Тимощук, Алексей Игонин, Владислав Радимов, Олег Власов, Роман Широков, Игорь Денисов, Алехандро Домингес, Мигел Данни, Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Павел Погребняк.
Прощальный матч в составе "Спартака" провели вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко. Голкипер завершил профессиональную карьеру в ноябре 2021 года, защитник - в январе 2022 года.
Матч был посвящен памяти бывшего главного тренера "Спартака" и сборной России Георгия Ярцева, который умер 15 июля в возрасте 74 лет. Участники встречи вышли на игру в майках с его изображением. 8 июля он был помощником экс-наставника красно-белых Олега Романцева в первом матче легенд.
Первый матч между ветеранами "Зенита" и "Спартака" прошел в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" в преддверии игры за Олимп - Суперкубок России. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0, голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков. 4 сентября пройдет игра восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между основными составами команд. По итогам семи туров "Зенит" с 17 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, "Спартак" занимает второе место, набрав 16 очков.