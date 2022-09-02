УЕФА применил санкции в отношении клубов на € 172 млн

Сегодня прошло заседание палаты Органа финансового контроля клубов, по итогам которого было принято решение о введении санкций за нарушение ФФП в отношении восьми европейских клубов.

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В числе команд находятся «ПСЖ», «Милан», «Интер», «Рома», «Ювентус», «Монако», «Бешикташ» и «Марсель».

Санкции были применены на основе анализа периода с 2018 по 2022 год, из которых 2020-й и 2021-й учитывались как один финансовый год.

Всего клубы должны будут выплатить взносы в размере € 172 млн. Из этой суммы 15% (€ 26 млн) будут удержаны из любых доходов команд в полном объёме, в то время как остальная часть (€ 146 млн) зависит от выполнения этими клубами целей урегулирования.