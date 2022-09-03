Президент «Баварии» назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

«Непростая группа. «Интер» и «Барса» – два европейских «тяжеловеса», не стоит недооценивать и «Викторию». Но я убеждён, что мы пройдём дальше – у нас очень сильная команда, – цитирует Хайнера журналист Максимилиан Кох. – Рассуждая о главных фаворитах турнира, всегда следует помнить о «Реале».