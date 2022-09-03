Экс-тренер "Спартака" назвал Кокорина "игроком с большим талантом"

"Не знаю, почему Кокорин не смог проявить себя в "Фиорентине". Это игрок с огромным талантом. Надеюсь, что Александр сможет возродить карьеру на Кипре и покажет все, на что он способен", - заявил Каррера.

Кокорин ранее выступал за итальянскую "Фиорентину", в которую перешел в 2021 году из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский "Зенит", "Сочи", столичное "Динамо" и махачкалинский "Анжи". На счету Кокорина 47 матчей за сборную России и 12 забитых мячей. Свой последний матч за национальную команду он провел в 2017 году.