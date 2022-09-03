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1 час назад

Экс-тренер "Спартака" Каррера назвал Кокорина "игроком с большим талантом"

Газета.Ruиещё 2

Бывший тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о переходе российского нападающего Александра Кокорина в "Арис" из Лимасола, передает Sport24.

Экс-тренер "Спартака" назвал Кокорина "игроком с большим талантом"
Фото: ТАССТАСС

2 сентября команда россиянина разгромила "Олимпиакос" из Никосии со счетом 5:0 в матче второго тура чемпионата Кипра. Сам 31-летний футболист отметился результативной передачей.

"Не знаю, почему Кокорин не смог проявить себя в "Фиорентине". Это игрок с огромным талантом. Надеюсь, что Александр сможет возродить карьеру на Кипре и покажет все, на что он способен", - заявил Каррера.

Кокорин ранее выступал за итальянскую "Фиорентину", в которую перешел в 2021 году из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский "Зенит", "Сочи", столичное "Динамо" и махачкалинский "Анжи". На счету Кокорина 47 матчей за сборную России и 12 забитых мячей. Свой последний матч за национальную команду он провел в 2017 году.

Ранее сообщалось, что бывший футболист ЦСКА Александр Гришин критично высказался о переходе российского нападающего Александра Кокорина в "Арис" из Лимасола.

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