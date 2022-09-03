Итальянцы столкнутся с непредвиденными трудностями

«Милан» и «Интер» сыграют в рамках 5-го тура Серии А. Стартовый свисток матча прозвучит 3 сентября в 19:00 на стадионе «Сан-Сиро». Возьмет ли реванш «Интер» за упущенный титул прошлого сезона? Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Милан» - «Интер»: прогноз и ставки на матч 5-го тура Серии А 3 сентября, коэффициенты букмекеров

3 сентября в рамках 5-го тура чемпионата Италии Серии А в матче сразятся «Милан» и «Интер». Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами интеристов. Поставить на «нерадзурри» можно с коэффициентом 2.65, это примерно 36% вероятности. Шансы «Милана» аналитики оценили коэффициентом 2.80 (34%). В случае ничьи сработает коэффициент 3.25 (30%).

Эксперты не уверены, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 2.5 – за 1.95.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.68. С коэффициентом 2.20 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья со счетом 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.00.

«Милан» набирает ход

«Милан» начал сезон неплохо: в первых четырех турах команда Стефано Пиоли не проиграла ни разу. Случились, правда, две потери очков: ничьи с «Аталантой» (1:1) и «Сассуоло» (0:0). Команда очень неплохо выглядит в обороне, да еще и вернулся в строй после тяжелой травмы датчанин Симон Кьер.

При этом главная проблема «россонери» - связь между обороной и атакой. Франк Кессье перешел в «Барселону», а приобрести игрока с подобными характеристиками на его место не удалось. Пока что команда в целом справляется, но на дистанции все эксперты ждут, что трудности возникнут.

Тем более, что есть трудности и с атакой. В лазарете Анте Ребич и Златан Ибрагимович. Оливье Жиру пока не вышел на пик формы. Правда, быстро адаптируется новичок команды - Шарль Де Кетеларе.

«Милан» не проигрывает уже 9 матчей, а в дерби выступает в роли хозяев, так что горячая поддержка «россонери» гарантирована. Хозяев не считают фаворитами, можно попробовать воспользоваться этим. Сделать ставку на то, что Милан не проиграет в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.50.

Как Индзаги решит проблему игры без Лукаку?

«Интер» завоевал в прошлом сезоне два трофея: Кубок и Суперкубок Италии, однако упустила главную цель: скудетто. Тем более, что чемпионство досталось принципиальным противникам из «Милана». В новом сезоне команда Симоне Индзаги нацелена только на золотые медали. Тем более, что вернулся из «Челси» Ромелу Лукаку. Правда, бельгиец уже успел травмироваться: растяжение бедра вывело его из строя на месяц.

В первых четырех турах «Интер» трижды выиграл. Правда, соперники были из категории проходных: «Лечче», «Специя» и «Кремонезе». А вот в единственном действительно сложно матче команда Индзаги потерпела поражение: 1:3 от «Лацио». Так что пока «нерадзурри» тоже находятся в состоянии выхода на проектные мощности.