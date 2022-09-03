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35 минут назад

Прогнозы и ставки на матч 5-го тура Серии А «Милан» - «Интер»: миланское дерби без Лукаку и Ибрагимовича

Партнерский материал

«Милан» и «Интер» сыграют в рамках 5-го тура Серии А. Стартовый свисток матча прозвучит 3 сентября в 19:00 на стадионе «Сан-Сиро». Возьмет ли реванш «Интер» за упущенный титул прошлого сезона? Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Итальянцы столкнутся с непредвиденными трудностями
Фото: TwitterTwitter

«Милан» - «Интер»: прогноз и ставки на матч 5-го тура Серии А 3 сентября, коэффициенты букмекеров

3 сентября в рамках 5-го тура чемпионата Италии Серии А в матче сразятся «Милан» и «Интер». Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами интеристов. Поставить на «нерадзурри» можно с коэффициентом 2.65, это примерно 36% вероятности. Шансы «Милана» аналитики оценили коэффициентом 2.80 (34%). В случае ничьи сработает коэффициент 3.25 (30%).

Эксперты не уверены, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 2.5 – за 1.95.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.68. С коэффициентом 2.20 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья со счетом 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.00.

«Милан» набирает ход

«Милан» начал сезон неплохо: в первых четырех турах команда Стефано Пиоли не проиграла ни разу. Случились, правда, две потери очков: ничьи с «Аталантой» (1:1) и «Сассуоло» (0:0). Команда очень неплохо выглядит в обороне, да еще и вернулся в строй после тяжелой травмы датчанин Симон Кьер.

При этом главная проблема «россонери» - связь между обороной и атакой. Франк Кессье перешел в «Барселону», а приобрести игрока с подобными характеристиками на его место не удалось. Пока что команда в целом справляется, но на дистанции все эксперты ждут, что трудности возникнут.

Тем более, что есть трудности и с атакой. В лазарете Анте Ребич и Златан Ибрагимович. Оливье Жиру пока не вышел на пик формы. Правда, быстро адаптируется новичок команды - Шарль Де Кетеларе.

«Милан» не проигрывает уже 9 матчей, а в дерби выступает в роли хозяев, так что горячая поддержка «россонери» гарантирована. Хозяев не считают фаворитами, можно попробовать воспользоваться этим. Сделать ставку на то, что Милан не проиграет в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.50.

Как Индзаги решит проблему игры без Лукаку?

«Интер» завоевал в прошлом сезоне два трофея: Кубок и Суперкубок Италии, однако упустила главную цель: скудетто. Тем более, что чемпионство досталось принципиальным противникам из «Милана». В новом сезоне команда Симоне Индзаги нацелена только на золотые медали. Тем более, что вернулся из «Челси» Ромелу Лукаку. Правда, бельгиец уже успел травмироваться: растяжение бедра вывело его из строя на месяц.

В первых четырех турах «Интер» трижды выиграл. Правда, соперники были из категории проходных: «Лечче», «Специя» и «Кремонезе». А вот в единственном действительно сложно матче команда Индзаги потерпела поражение: 1:3 от «Лацио». Так что пока «нерадзурри» тоже находятся в состоянии выхода на проектные мощности.

«Интер» забивал во всех четырех матчах, но поразить ворота Самира Хандановича не смогла только «Специя». Класс игроков атаки «Милана» будет повыше. Стоит рассмотреть ставку на то, что обе команды забьют. Сделать ставку на то, что обе команды смогут отличиться, в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.70.

Регистрируйтесь в Фонбет и делайте ставки на матч «Милан» - «Интер» и другие игры Серии А!

Футбол,Симон Кьер,Франк Кессье,Анте Ребич,Стефано Пиоли,Самир Ханданович,Фонбет,
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