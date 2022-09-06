Тренер сборной России признался, что ему не жалко Кокорина

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, признался, что не испытывает чувства жалости к форварду Александру Кокорину, который перешел в кипрский «Арис».

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«Не могу сказать, что жалко, ведь это его судьба и футбольная жизнь. Сложилось много обстоятельств, из-за которых пришлось принять такое решение, — играть в «Арисе», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Кокорин в дебютном матче за свой новый клуб отметился результативной передачей. «Арис» разгромил «Олимпиакос» со счетом 5:0.

Нападающий ранее выступал за итальянскую «Фиорентину», в которую перешел в 2021 году из московского «Спартака». Также Кокорин в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».