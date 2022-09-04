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4 сентября

Капелло отреагировал на переход Кокорина в кипрский клуб

Майк Габриелян

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис».

Капелло отреагировал на переход Кокорина в кипрский клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слова экс-наставника передает Sport24.

«Желаю удачи Кокорину на Кипре!» — сказал Капелло.

В последний день лета «Фиорентина» официально объявила, что Кокорин покидает клуб. Игрок перешел в «Арис» из Лимасола.

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Уже 2 сентября Кокорин вышел играть за новую команду. Он отметился результативной передачей. В итоге «Арис» разгромил «Олимпиакос» из Никосии со счетом 5:0.

Кокорин был продан в итальянскую «Фиорентину» в 2021 году. В России форвард играл за «Спартак», «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и «Анжи». Также на счету Кокорина 47 матчей за сборную России и 12 забитых мячей.

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