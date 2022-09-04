Футбольный комментатор Орлов рассказал, в чем сила «Спартака»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал сильной стороной московского «Спартака» в матче с петербургским «Зенитом» отсутствие поперечных передач и игру в атаку, которую в команде поставил главный тренер Гильермо Абаскаль.
Сегодня, 4 сентября, команды встретятся в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
«В чем сила «Спартака»? Ни одной поперечной передачи. А надо было всего то привести 33 летнего парня и сказать: «А зачем вы пасуете поперек поля?»
Зобнин тот же, Джикия тот же, Промес в хорошей форме. И он для «Зенита» может стать большой проблемой. Справа то у нас Сутормин или недавно восстановившийся Караваев. А Ловрен, страхующий их зону, уже нет тот.
Так что есть шанс. Но «Зенит» что нибудь придумает, будет подстраховка проблемных зон. В остальном все сойдется на том, кто выиграет центр поля», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».
После семи туров «Зенит» и «Спартак» занимают лидирующие позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака с 17 очками занимала первое место, а красно-белые шли вторыми, имея на одно очко меньше.
Примечательно, что команды уже встречались в этом сезоне. «Зенит» как победитель РПЛ и «Спартак» как обладатель Кубка России разыграли Суперкубок страны. Победа досталась петербургской команде с разгромным счетом 4:0.