ЦСКА обыграл «Крылья Советов»

«Крылья» сопротивлялись в первые 45 минут, а дальше что-то пошло не так.

Продолжаем следить за 8-м туром РПЛ. Воскресный игровой день открыл матч «Крыльев Советов» и ЦСКА, в котором сначала хватало интриги, а потом не хватало борьбы.

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В начале матча «Крылья» были заметно лучше на мяче и активнее шли вперёд. Первый полноценный момент тоже возник у команды Игоря Осинькина, но ЦСКА повезло. К 15-й минуте игра изменилась: ЦСКА взбодрился и стал чаще подходить к штрафной «Крыльев». Показательный момент — несостоявшийся шедевр от Фёдора Чалова. Нападающий пробил с разворота, но угодил в перекладину.

А спустя несколько минут Игорь Акинфеев чуть не отдал ещё один ассист, но Хесус Медина пробил в штангу из офсайда. Вторая половина тайма проходила при равной игре: команды раз за разом находили способ подобраться к штрафной. За несколько минут до перерыва «Крылья» и ЦСКА даже сравнялись в статистике ударов.

На последних секундах тайма произошёл самый спорный момент всего матча. Гленн Бейл выбил мяч в своей штрафной, но по инерции прилетел шипами в ногу Мойзесу. VAR позвал Артёма Любимова к экрану, но тот не дал пенальти.

По первым минутам второго тайма сложилось ощущение, что на поле вышел только ЦСКА. Команда Владимира Федотова сразу же создала опаснейший момент, который закончился сейвом Ивана Ломаева после удара Хорхе Карраскаля. Да и в дальнейшем ЦСКА был явно ближе к голу: уж Чалов точно должен был забивать при выходе один на один. Но нападающий умудрился попасть прямо в грудь Ломаеву.

На 71-й минуте трибуны «взорвались». Нет, никакого гола не было — просто на поле вышел Сергей Пиняев. 17-летний форвард не играл с середины июля после пневмоторакса и наконец вернулся в строй.

Преимущество ЦСКА по моментам во втором тайме всё же вылилось в гол на 71-й минуте. Схема простейшая: подача с углового и удар головой Игоря Дивеева, которому никто не помешал.

Гол ЦСКА окончательно прибил «Крылья», из-за чего игра превратилась в грустное зрелище. Команда Осинькина пыталась соорудить момент, но лёгкость из первого тайма улетучилась. Зато появились «обрезы» и, как следствие, опасные контратаки соперника. Самарцы не смогли даже организовать полноценный навал на последних минутах. Вместо равенства по ударам, которое было в первом тайме, получился вынос — 18:3 в пользу ЦСКА.