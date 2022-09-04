ЦСКА обыграл «Крылья» в матче восьмого тура РПЛ

Московский ЦСКА на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» (1:0) в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фото: ПФК ЦСКА Москва/VK ПФК ЦСКА Москва/VK

Единственный мяч на свой счет записал защитник армейцев Игорь Дивеев, который отличился после розыгрыша углового удара.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе столичный клуб набрал в восьми играх 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Крылья» с девятью баллами остались на девятой строчке.

В следующем туре ЦСКА на своем поле померится силами с «Краснодаром», а самарцы в гостях сыграют с подмосковными «Химками». Обе встречи пройдут 10 сентября.

Ранее сообщалось, что столичное «Динамо» оказалось сильнее екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура РПЛ.