ЦСКА обыграл «Крылья» в матче восьмого тура РПЛ

Московский ЦСКА на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» (1:0) в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный мяч на свой счет записал защитник армейцев Игорь Дивеев, который отличился после розыгрыша углового удара.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Благодаря этой победе столичный клуб набрал в восьми играх 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Крылья» с девятью баллами остались на девятой строчке.
В следующем туре ЦСКА на своем поле померится силами с «Краснодаром», а самарцы в гостях сыграют с подмосковными «Химками». Обе встречи пройдут 10 сентября.
Ранее сообщалось, что столичное «Динамо» оказалось сильнее екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура РПЛ.
Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой подопечных Славиши Йокановича с минимальным счетом 2:1.