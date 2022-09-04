Дзюба во втором матче подряд ушел с поля без результативных действий

Российский нападающий «Адана Демирспор» Артем Дзюба ушел с поля без результативных действий в выездном матче пятого тура чемпионата Турции против «Хатайспора». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в воскресенье, 4 сентября, и завершилась со счетом 1:1. На гол Онур Эргюна гости ответили точным ударом Таййиба Сануча. Дзюба вышел на замену на 63-й минуте.
Российский форвард второй раз подряд закончил матч в составе «Адана Демирспор» без результативных действий. В прошлой игре он был признан худшим игроком своей команды.
18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел два матча, в которых забил один мяч.