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4 сентября

Дзюба во втором матче подряд ушел с поля без результативных действий

Lenta.ruиещё 1

Российский нападающий «Адана Демирспор» Артем Дзюба ушел с поля без результативных действий в выездном матче пятого тура чемпионата Турции против «Хатайспора». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дзюба во втором матче подряд ушел с поля без результативных действий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в воскресенье, 4 сентября, и завершилась со счетом 1:1. На гол Онур Эргюна гости ответили точным ударом Таййиба Сануча. Дзюба вышел на замену на 63-й минуте.

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Российский форвард второй раз подряд закончил матч в составе «Адана Демирспор» без результативных действий. В прошлой игре он был признан худшим игроком своей команды.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел два матча, в которых забил один мяч.

Футбол,Артем Дзюба,
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