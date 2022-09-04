Дзюба во втором матче подряд ушел с поля без результативных действий

Российский нападающий «Адана Демирспор» Артем Дзюба ушел с поля без результативных действий в выездном матче пятого тура чемпионата Турции против «Хатайспора». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в воскресенье, 4 сентября, и завершилась со счетом 1:1. На гол Онур Эргюна гости ответили точным ударом Таййиба Сануча. Дзюба вышел на замену на 63-й минуте.

Российский форвард второй раз подряд закончил матч в составе «Адана Демирспор» без результативных действий. В прошлой игре он был признан худшим игроком своей команды.