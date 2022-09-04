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4 сентября

Российский тренер Черчесов одержал самую крупную победу во главе «Ференцвароша»

Газета.Ru

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова на выезде одержал уверенную победу над «Уйпештом» в матче седьмого тура чемпионата Венгрии. Встреча закончилась со счетом 6:0.

Черчесов одержал самую крупную победу во главе «Ференцвароша»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ференцварош» провел пять матчей в нынешнем сезоне чемпионата страны и одержал пять побед. Сейчас команда российского специалиста идет на первом месте в турнирной таблице с 15 очками.

В следующем туре «Ференцварош» дома сыграет против «Трабзонспора» в Лиге Европы. Встреча состоится 8 сентября.

Помимо турецкого клуба, венгры на групповом этапе Лиги Европы сыграют с французским «Монако» и сербской «Црвеной Звездой».

Ранее Станислав Черчесов высказался о срыве перехода российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

Напомним, 26 августа появилась информация, что 19-летний хавбек может перейти в клуб Английской премьер лиги (АПЛ) «Челси», однако эту сделку не удалось согласовать из-за «технических трудностей».

Сообщалось, что причина срыва — санкции, введенные Великобританией в отношении России, из-за которых любые попытки лондонского клуба расплатиться с «Динамо» за игрока были бы заблокированы.

Футбол,Арсен Захарян,Станислав Черчесов,Динамо,
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