На трибунах стадиона в Одессе украинизировали название команды

На трибунах одесского стадиона «Черноморец» надпись с названием одноимённой команды, выполненную на русском языке, сменили на украинский, сообщает телеграм-канал клуба.
«Трава зелёная, небо голубое, настроение бодрое, название команды — на украинском», — написано в соцсети одесской команды.
После трёх туров Украинской Премьер-Лиги «Черноморец» занимает 10 место в турнирной таблице, имея в своём активе два очка. Лидером соревнований на данный момент является «Заря», выигравшая все три стартовых матча. Второе место в таблице занимает «Шахтёр», набравший семь очков. Один из грандов украинского футбола, киевское «Динамо», находится на 15-й строчке таблицы. Команда Мирчи Луческу терпела поражение в первых двух турах и имеет одну игру в запасе.
Напомним, чемпионат Украины стартовал 23 августа.