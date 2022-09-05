На трибунах стадиона в Одессе украинизировали название команды

После трёх туров Украинской Премьер-Лиги «Черноморец» занимает 10 место в турнирной таблице, имея в своём активе два очка. Лидером соревнований на данный момент является «Заря», выигравшая все три стартовых матча. Второе место в таблице занимает «Шахтёр», набравший семь очков. Один из грандов украинского футбола, киевское «Динамо», находится на 15-й строчке таблицы. Команда Мирчи Луческу терпела поражение в первых двух турах и имеет одну игру в запасе.