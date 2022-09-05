В сборной России ответили на вопрос о приглашении Дзюбы

Ассистент главного тренера сборной России по футболу Виктор Онопко ответил на вопрос о приглашении в национальную команду нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы. Его слова приводит «РБ Спорт».

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«Мы следим за всеми футболистами. В теории — да, он может быть вызван», — заявил Онопко.

Он добавил, что любой игрок может быть приглашен в расположение сборной.

В мае Дзюба покинул «Зенит» после истечения срока контракта. 18 августа он подписал контракт с турецким «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления на один сезон. В составе команды россиянин провел три матча, в которых забил один мяч.