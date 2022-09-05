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5 сентября

В сборной России ответили на вопрос о приглашении Дзюбы

Lenta.ruиещё 5

Ассистент главного тренера сборной России по футболу Виктор Онопко ответил на вопрос о приглашении в национальную команду нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы. Его слова приводит «РБ Спорт».

В сборной России ответили на вопрос о приглашении Дзюбы
Фото: ТАССТАСС

«Мы следим за всеми футболистами. В теории — да, он может быть вызван», — заявил Онопко.

Он добавил, что любой игрок может быть приглашен в расположение сборной.

В мае Дзюба покинул «Зенит» после истечения срока контракта. 18 августа он подписал контракт с турецким «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления на один сезон. В составе команды россиянин провел три матча, в которых забил один мяч.

20 сентября 2021-го Дзюба оказался в расширенном списке футболистов сборной России для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2022, однако игрок отказался от вызова в национальную команду. Нападающий объяснил решение тем, что находится не в оптимальной форме. Национальная команда не примет участие в чемпионате мира-2022 в Катаре из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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