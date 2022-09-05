Стало известно имя нового президента «Спартака»

Стало известно имя нового президента футбольного клуба «Спартак».

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По информации «Матч ТВ», с наибольшей долей вероятности им станет вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Александр Матыцин. Не исключается, что функционер также станет председателем совета директоров клуба.

Генеральный директор клуба Евгений Мележиков сохранит свой пост. Не претерпит изменений коммерческий блок клуба, а также его пресс-служба.

«Спартак» после поражение в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) от петербургского «Зенита» (1:2) с 16 баллами опустился на пятую строчку.

В следующем туре московская команда в гостях сыграет с «Ростовом», а «Зенит» на своем поле сразится с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 11 сентября.