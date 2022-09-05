Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед» за € 4,35 млрд

Чемпионат.comиещё 4

Семейство американских миллиардеров Глейзеров, владеющее «Манчестер Юнайтед», готово продать футбольный клуб за € 4,35 млрд (£ 3,75 млрд), информирует Daily Mail.

Владельцы "Манчестер Юнайтед" назвали цену, за которую готовы продать клуб
Фото: Manchester UnitedManchester United

Согласно сведениям источника, одним из потенциальных покупателей «МЮ» считается самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф. Он недавно хотел приобрести долю акций клуба, однако неизвестно, устроит ли его установленная Глейзерами цена за полный пакет акций.

Также отмечается, что покупка «Манчестер Юнайтед» может заинтересовать суверенный инвестиционный фонд из Дубая.

«Манчестер Юнайтед» набрал 12 очков в шести матчах английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители