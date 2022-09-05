Владельцы "Манчестер Юнайтед" назвали цену, за которую готовы продать клуб

Семейство американских миллиардеров Глейзеров, владеющее «Манчестер Юнайтед», готово продать футбольный клуб за € 4,35 млрд (£ 3,75 млрд), информирует Daily Mail.
Согласно сведениям источника, одним из потенциальных покупателей «МЮ» считается самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф. Он недавно хотел приобрести долю акций клуба, однако неизвестно, устроит ли его установленная Глейзерами цена за полный пакет акций.
Также отмечается, что покупка «Манчестер Юнайтед» может заинтересовать суверенный инвестиционный фонд из Дубая.
«Манчестер Юнайтед» набрал 12 очков в шести матчах английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице.