Владельцы "Манчестер Юнайтед" назвали цену, за которую готовы продать клуб

Согласно сведениям источника, одним из потенциальных покупателей «МЮ» считается самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф. Он недавно хотел приобрести долю акций клуба, однако неизвестно, устроит ли его установленная Глейзерами цена за полный пакет акций.