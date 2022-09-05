Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

«Розовые ногти для парня — педерастия». Депутат Хамзаев жестко раскритиковал отстраненного за маникюр вратаря «Иркутска»

Матч ТВиещё 1

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» в жесткой форме раскритиковал отстраненного от матчей «Иркутска» вратаря Никиту Лобусова за использование маникюра.

Депутат Госдумы жестко раскритиковал вратаря с розовыми ногтями
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Розовые ногти для парня — педерастия. А вы говорите — нормально, ну и живите с этим! Мы тут обсуждаем не Никиту, нужно было поблагодарить руководство «Иркутска», что его выгнали из клуба, — сказал Хамзаев.

Клуб 30 августа на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявил об отстранении Лобусова от тренировок и матчей за неподобающее поведение. Причиной стали ногти, которые игрок покрасил в розовый цвет. Руководство клуба поставило вратарю ультиматум.

Футбол,Султан Хамзаев,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители