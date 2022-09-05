Депутат Госдумы жестко раскритиковал вратаря с розовыми ногтями

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» в жесткой форме раскритиковал отстраненного от матчей «Иркутска» вратаря Никиту Лобусова за использование маникюра.
— Розовые ногти для парня — педерастия. А вы говорите — нормально, ну и живите с этим! Мы тут обсуждаем не Никиту, нужно было поблагодарить руководство «Иркутска», что его выгнали из клуба, — сказал Хамзаев.
Клуб 30 августа на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявил об отстранении Лобусова от тренировок и матчей за неподобающее поведение. Причиной стали ногти, которые игрок покрасил в розовый цвет. Руководство клуба поставило вратарю ультиматум.