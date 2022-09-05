16-летний футболист из Дагестана подписал контракт с испанским клубом

Отметим, что этот клуб – третий по значимости в Каталонии после выступающих в испанской Ла Лиге «Барселоны» и «Эспаньола».

«Оспиталет» выступает в третьем испанском дивизионе, где сейчас проходит межсезонье. По итогам прошлого чемпионата команда заняла шестое место в таблице и не попала в стыковые матчи за повышение. На её счету 49 очков в 32 матчах – это на четыре балла меньше, чем у последней команды, которая боролась за повышение.