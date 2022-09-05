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5 сентября

16-летний футболист из Дагестана подписал контракт с испанским клубом

Чемпионат.com

16-летний футболист Саид Джаватханов из Республики Дагестан подписал контракт с испанским футбольным клубом «Оспиталет», сообщает Министерство спорта Республики в социальных сетях.

16-летний футболист из Дагестана подписал контракт с испанским клубом
Фото: СоцсетиСоцсети

Джаватханов – воспитанник московской футбольной школы «Девятка». Позднее футболист уехал в Каталонию, где заключил соглашение с «Оспиталетом».

Отметим, что этот клуб – третий по значимости в Каталонии после выступающих в испанской Ла Лиге «Барселоны» и «Эспаньола».

«Оспиталет» выступает в третьем испанском дивизионе, где сейчас проходит межсезонье. По итогам прошлого чемпионата команда заняла шестое место в таблице и не попала в стыковые матчи за повышение. На её счету 49 очков в 32 матчах – это на четыре балла меньше, чем у последней команды, которая боролась за повышение.

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