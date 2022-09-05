Легионер «Зенита» резко отреагировал на отстранение клуба от ЛЧ

«Но мы ничего не можем сделать. Надеюсь, что в следующем году мы будем в еврокубках», — рассказал Ловрен.

Российские футбольные клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023. Отечественные команды не выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также Лиге Конференций по решению УЕФА. Действующий чемпион России «Зенит» должен был выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.