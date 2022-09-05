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5 сентября

Легионер «Зенита» резко отреагировал на отстранение клуба от Лиги чемпионов

Lenta.ruиещё 2

Хорватский легионер «Зенита» Деян Ловрен резко отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы от участия в еврокубках. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Легионер «Зенита» резко отреагировал на отстранение клуба от ЛЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Игрок назвал отсутствие сине-бело-голубых в Лиге чемпионов «полным дерьмом».

«Но мы ничего не можем сделать. Надеюсь, что в следующем году мы будем в еврокубках», — рассказал Ловрен.

Российские футбольные клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023. Отечественные команды не выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также Лиге Конференций по решению УЕФА. Действующий чемпион России «Зенит» должен был выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. В нынешнем сезоне он забил один мяч в семи встречах Российской премьер-лиги (РПЛ).

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