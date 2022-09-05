Болельщик напал на игрока «Бешикташа»

В матче пятого тура чемпионата Турции, где встречались «Анкарагюджю» и «Бешикташ», болельщик напал на игрока гостей после поражения своей команды 2:3, сообщает Vesti.kz.
По окончании матча на поле выбежал болельщик клуба «Анкарагюджю» и ударил форварда «Бешикташа» Дженка Тосуна. Этим действием фанат также спровоцировал массовую драку.
В результате потасовки Марлон Шавьер у хозяев и Жозеф де Соуза Диас у гостей получили по красной карточке.
Отметим, Тосун, которого ударил болельщик, провел на поле девять минут. Форвард ни разу в этом сезоне не выходил в стартовом составе команды, а в пяти турах сыграл только четыре матча, в одном из которых получил красную карточку через 14 минут после выхода на замену.
Благодаря этой победе «Бешикташ» вышел на первое место в таблице чемпионата Турции. В пяти турах команда набрала 13 очков – на два больше, чем ближайший из преследователей.