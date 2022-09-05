"У нас один бог" - новичок ЦСКА про связь русских и сербов

Новичок ЦСКА Саша Зделар, перешедший в армейский клуб из белградского "Партизана", рассказал, что объединяет россиян и сербов. "У нас один бог. Практически такой же образ жизни. На самом деле нашу связь не объяснить словами - приедете в Сербию, и все поймете. То, как вас принимают люди, как пытаются помочь, даже не зная языка", - цитирует Зделара Sport24.