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5 сентября

Полузащитник "Спартака" Литвинов пропустит три недели из-за надрыва связок голеностопа

Газета.Ru

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов, получивший травму в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», пропустит три недели. Об этом сообщает «Чемпионат».

Полузащитник "Спартака" пропустит три недели из-за травмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам руководителя пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова, у футболиста диагностировано повреждение связок голеностопа.

Команда под руководством Гильермо Абаскаля вчера уступила «Зениту» со счетом 1:2. В составе победителей отличились Деян Ловрен и Андрей Мостовой, у москвичей единственный гол забил Александр Соболев.

«Спартак» после этого поражения с 16 баллами опустился на пятую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре московская команда в гостях сыграет с «Ростовом», а «Зенит» на своем поле сразится с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 11 сентября.

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