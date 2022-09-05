Полузащитник "Спартака" пропустит три недели из-за травмы

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов, получивший травму в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», пропустит три недели. Об этом сообщает «Чемпионат».

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По словам руководителя пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова, у футболиста диагностировано повреждение связок голеностопа.

Команда под руководством Гильермо Абаскаля вчера уступила «Зениту» со счетом 1:2. В составе победителей отличились Деян Ловрен и Андрей Мостовой, у москвичей единственный гол забил Александр Соболев.

«Спартак» после этого поражения с 16 баллами опустился на пятую строчку в турнирной таблице.