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5 сентября

«Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера

Чемпионат.comиещё 9

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об увольнении тренера Марвина Комппера. Напомним, юридически главным тренером железнодорожников является Йозец Циннбауэр, но Комппер принимал активное участие в организации работы команды.

«Локомотив» уволил "главного" тренера Марвина Комппера
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды футбольного клуба «Локомотив».

С этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером «Локомотива» Йозефом Циннбауэром», — написала пресс-служба железнодорожников.

Напомним, «Локомотив» набрал 9 очков в 8 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Футбол,Марвин Комппер,Локомотив,
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