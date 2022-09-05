«Локомотив» уволил "главного" тренера Марвина Комппера

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об увольнении тренера Марвина Комппера. Напомним, юридически главным тренером железнодорожников является Йозец Циннбауэр, но Комппер принимал активное участие в организации работы команды.
«В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды футбольного клуба «Локомотив».
С этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером «Локомотива» Йозефом Циннбауэром», — написала пресс-служба железнодорожников.
Напомним, «Локомотив» набрал 9 очков в 8 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата.