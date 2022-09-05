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19 часов назад

В ЦСКА объяснили исключение хавбека сборной России Мухина из заявки на сезон

Газета.Ruиещё 5

Директор по связям с общественностью столичного ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему армейский клуб отзаявил полузащитника Максима Мухина из Российской премьер-лиги (РПЛ).

В ЦСКА объяснили исключение Мухина из заявки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

20-летний полузащитник сначала был исключен из заявки клуба, но в скором времени вновь включен в заявку команды на сезон РПЛ.

«Это техничеcкий переноc футболиcта из одного cпиcка в другой, который невозможно провеcти без «отзаявки». Дело в том, что по регламенту Кубка Роccии на поле могут находитьcя одновременно не более пяти игроков не из cпиcка 3A. У ЦCКА в cпиcке 3A заявлены в наcтоящий момент 18 футболиcтов при cеми cвободных cлотах.

При этом в списке 3B, например, очевидные игроки первой команды Мухин и Яковлев. Поэтому за счет технического переноса футболистов из одного списка в другой у тренерского штаба появляется больше возможностей по формированию состава на кубковые матчи», — приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».

Мухин в текущем сезоне РПЛ провел за ЦСКА семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что ЦСКА на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» (1:0) в восьмом туре РПЛ.

Единственный мяч на свой счет записал защитник армейцев Игорь Дивеев, который отличился после розыгрыша углового удара. Благодаря этой победе столичный клуб набрал в восьми играх 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Футбол,Кирилл Брейдо,Игорь Дивеев,Максим Мухин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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