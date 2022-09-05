ЧМ-2022: Катар разрешил продажу алкоголя

Футбольные болельщики, направляющиеся в Катар на ЧМ-2022 (20 ноября — 18 декабря), вполне могут употреблять алкоголь. Однако необходимо будет соблюдать определенные временные промежутки, о чем организация объявила в начале лета. Так, продажа пива, шампанского, вина и других спиртных напитков будет разрешена за три часа до начала матчей, а также через час после, сообщает Reuters. Однако при этом необходимо соблюдать определенные правила.

Например, пива будет подавать только официальному спонсору соревнований Budweiser, и его нельзя будет употреблять на стадионах. Продажи также будут приостановлены на время проведения встреч. Наконец, чтобы насладиться пивом, болельщикам придется отправиться в главную фан-зону FIFA, расположенную в центре Дохи. Это пространство может вместить до 40 000 человек. «Алкоголь не является частью нашей культуры, поэтому он не везде продается. Но в VIP-зонах стадионов будет пиво и шампанское», — пообещала в июле Фатма аль-Нуайми, исполнительный директор по коммуникациям Комитета, ответственного за организацию чемпионата мира.