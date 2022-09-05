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21 час назад

ЧМ-2022: Катар наконец разрешил продажу алкоголя до и после матчей

runews24.ru

Футбольные болельщики, направляющиеся в Катар на ЧМ-2022 (20 ноября — 18 декабря), вполне могут употреблять алкоголь. Однако необходимо будет соблюдать определенные временные промежутки, о чем организация объявила в начале лета. Так, продажа пива, шампанского, вина и других спиртных напитков будет разрешена за три часа до начала матчей, а также через час после, сообщает Reuters. Однако при этом необходимо соблюдать определенные правила.

ЧМ-2022: Катар разрешил продажу алкоголя
Фото: runews24.rurunews24.ru

Например, пива будет подавать только официальному спонсору соревнований Budweiser, и его нельзя будет употреблять на стадионах. Продажи также будут приостановлены на время проведения встреч. Наконец, чтобы насладиться пивом, болельщикам придется отправиться в главную фан-зону FIFA, расположенную в центре Дохи. Это пространство может вместить до 40 000 человек. «Алкоголь не является частью нашей культуры, поэтому он не везде продается. Но в VIP-зонах стадионов будет пиво и шампанское», — пообещала в июле Фатма аль-Нуайми, исполнительный директор по коммуникациям Комитета, ответственного за организацию чемпионата мира.

Употребление алкоголя строго контролируется в Катаре, но не запрещается полностью. Только бары и рестораны с лицензией имеют право продавать их, а также международные отели. Местный закон наказывает любого, кто был пойман в состоянии алкогольного опьянения на дороге общего пользования.

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