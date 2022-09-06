Иностранец из ЦСКА назвал общее между сербами и русскими

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар назвал общее между сербами и русскими. Его слова приводит Sport24.
«У нас один бог. Практически одинаковый образ жизни. На самом деле нашу связь не объяснить словами — приедете в Сербию, и все поймете. То, как вас принимают люди, как пытаются помочь, даже не зная языка», — заявил иностранный футболист.
Он добавил, что его хорошо приняли фанаты, одноклубники и персонал, как ему и говорили бывшие игроки ЦСКА Зоран Тошич и Бибрас Натхо.
Зделар перешел из сербского «Партизана» в ЦСКА в июле 2022 года. В составе сербской команды он дважды становился обладателем Кубка страны.
В январе 2020 года Тошич, выступавший ранее за ЦСКА, рассказал о любви россиян к президенту страны Владимиру Путину. По его мнению, Путин вернул россиянам чувство собственного достоинства.