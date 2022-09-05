Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
20 часов назад

​Мбаппе рассказал о своих отношениях с Неймаром

Евро-футбол.Ру

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своих отношениях с Неймаром.

​Мбаппе рассказал о своих отношениях с Неймаром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в СМИ сообщалось о конфликте между Мбаппе и Неймаром. Бразилец стали «лайки» публикациям в социальных сетях, в которых критиковали выбор француза исполнителем пенальти в команде.

«У нас с Неймаром были как более холодные, так и более тёплые моменты. Такова природа наших отношений. Но между нами есть большое уважение», - высказался Мбаппе, слова которого приводит La Source Parisienne.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт во вторник, 6 сентября. Команда Кристофа Галтье будет принимать «Ювентус» в Лиге чемпионов.

Футбол,Кристоф Галтье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители