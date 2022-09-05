Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
18 часов назад

​Сёмин может вернуться в «Локомотив»

Евро-футбол.Руиещё 1

Главным тренером «Локомотива» может снова стать Юрий Сёмин. О таком варианте рассказывает телеграм-канал «Это футбол, брат!».

​Семин может вернуться в «Локомотив»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, на фоне неудовлетворительных результатов команды руководство «Локомотива» может уволить Александра Плутника, возглавляющего совет директоров. Президентом «железнодорожников» может стать Борис Ротенберг, а тренером – Юрий Сёмин.

«Локомотив» в своей истории трижды становился чемпионом России. Всякий раз «железнодорожники» завоёвывали золото под руководством Юрия Сёмина.

В последний раз Юрий Сёмин покидал «Локомотив» в 2020 году. Тогда его контракт с клубом истёк, и боссы решили довериться Марко Николичу.

Футбол,Марко Николич,Борис Ротенберг,Юрий Семин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители