Уткин высказался о несостоявшемся трансфере Захаряна в «Челси»

Комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
«Видел неcколько перечней деcяти лучших молодых футболиcтов Европы, куда Захарян попал. Он находитcя в возраcте обещания, но момент очень легко упуcтить и потом про него уже не вcпомнишь.
Если рассматривать вариант, что «Челси» купит Захаряна и отдаст его «Динамо» в аренду, то эту ситуацию так и стоит воспринимать. Просто деньги пока не перевели», — сказал Уткин в своем шоу «Вечерний Уткин» на Кинопоиске.
Напомним, 26 августа появилась информация, что 19-летний хавбек может перейти в клуб Английской премьер лиги (АПЛ) «Челси», однако эту сделку не удалось согласовать из-за «технических трудностей».
Сообщалось, что причина срыва — санкции, введенные Великобританией в отношении России, из-за которых любые попытки лондонского клуба расплатиться с «Динамо» за игрока были бы заблокированы.
Захарян выступает за столичный клуб с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел шесть матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Захарян надеется перейти в «Челси» зимой.