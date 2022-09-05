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17 часов назад

Уткин высказался о несостоявшемся трансфере Захаряна в «Челси»

Газета.Ru

Комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

Уткин высказался о несостоявшемся трансфере Захаряна в «Челси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Видел неcколько перечней деcяти лучших молодых футболиcтов Европы, куда Захарян попал. Он находитcя в возраcте обещания, но момент очень легко упуcтить и потом про него уже не вcпомнишь.

Если рассматривать вариант, что «Челси» купит Захаряна и отдаст его «Динамо» в аренду, то эту ситуацию так и стоит воспринимать. Просто деньги пока не перевели», — сказал Уткин в своем шоу «Вечерний Уткин» на Кинопоиске.

Напомним, 26 августа появилась информация, что 19-летний хавбек может перейти в клуб Английской премьер лиги (АПЛ) «Челси», однако эту сделку не удалось согласовать из-за «технических трудностей».

Захарян впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Челси»

Сообщалось, что причина срыва — санкции, введенные Великобританией в отношении России, из-за которых любые попытки лондонского клуба расплатиться с «Динамо» за игрока были бы заблокированы.

Захарян выступает за столичный клуб с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел шесть матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Захарян надеется перейти в «Челси» зимой.

Футбол,Арсен Захарян,Василий Уткин,Динамо,
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