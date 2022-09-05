Уткин высказался о несостоявшемся трансфере Захаряна в «Челси»

Если рассматривать вариант, что «Челси» купит Захаряна и отдаст его «Динамо» в аренду, то эту ситуацию так и стоит воспринимать. Просто деньги пока не перевели», — сказал Уткин в своем шоу «Вечерний Уткин» на Кинопоиске.