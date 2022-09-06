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15 часов назад

В «Наполи» сделали признание относительно Роналду

Евро-футбол.Ру

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал о трансфере Криштиану Роналду, который не состоялся.

В «Наполи» сделали признание относительно Роналду
Фото: EPAEPA

В конце августа различные источники активно сообщали о вероятном переходе форварда «Манчестер Юнайтед» в неаполитанский клуб. По слухам, агент Роналду предлагал руководству «адзурри» помочь выгодно продать нападающего Виктора Осимхена «красным дьяволам», чтобы 37-летний португалец проследовал в обратном направлении.

«Мне жаль это говорить, но этим летом мы даже не начинали реальных переговоров с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Криштиану Роналду», – цитирует Джунтоли известный инсайдер Фабрицио Романо.

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