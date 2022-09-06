Балотелли назвал клуб мечты

«Милан». Мне нравится «Милан». Да, я выделяю «Милан», но у меня нет никаких проблем и с «Интером». Оба клуба великолепны, в обоих клубах мечтает выступать каждый ребёнок», – заявил Балотелли. – Я не видел недавнее миланское дерби, потому что моя команда играла в то же время, но «Сан-Сиро» – самый прекрасный стадион на Земле».