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14 часов назад

Балотелли назвал клуб, в котором мечтает играть

Евро-футбол.Ру

Новичок швейцарского «Сьона» Марио Балотелли рассказал о своих предпочтениях.

Балотелли назвал клуб мечты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этим летом 32-летний форвард в очередной раз сменил клубную прописку, покинув турецкий «Адана Демирспор» ради выступления в Швейцарии.

Балотелли дал интервью DAZN, в котором рассказал о клубе своей мечты:

«Милан». Мне нравится «Милан». Да, я выделяю «Милан», но у меня нет никаких проблем и с «Интером». Оба клуба великолепны, в обоих клубах мечтает выступать каждый ребёнок», – заявил Балотелли. – Я не видел недавнее миланское дерби, потому что моя команда играла в то же время, но «Сан-Сиро» – самый прекрасный стадион на Земле».

Футбол,Марио Балотелли,
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